Отправлено: - 19:53

По факту на 9 июля по Костанайской области под посевами 4,6 млн га, а пострадало 500 га - ситуация под контролем, - сказал Карашукеев.

Цитата:Он хоть знает, что 500 га - это одно большое поле, максимум два. И это поле расположено в 11 районах области, которые борются с саранчой?Или это опечатка?