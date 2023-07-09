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≡ Собственники квартир не должны отдельно оплачивать обслуживание общедомового газового оборудования - ЦЗПП
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47135
Собственники квартир не должны отдельно оплачивать обслуживание общедомового газового оборудования - ЦЗПП
Отправлено: 09.07.23 - 15:09
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Наверняка, многие сталкивались с тем, что сервисные газовые компании просят оплатить не только обслуживание газовой плиты в квартире, но также техобслуживание общедомового газового оборудования. В ОО «Центр защиты прав потребителей г. Рудного» считают, что это недопустимо и незаконно.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
125
Re: Собственники квартир не должны отдельно оплачивать...
Отправлено: 09.07.23 - 15:09
#1
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Зачем людей дезинформировать? В ПКСК и ОСИ есть рабочие по специальности газовик? Нет. Как они могут включать в тариф обслуживание газового оборудования.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1267
Re: Собственники квартир не должны отдельно оплачивать...
Отправлено: 09.07.23 - 19:24
#2
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Цитата:
71422:
Зачем людей дезинформировать? В ПКСК и ОСИ есть рабочие по специальности газовик? Нет. Как они могут включать в тариф обслуживание газового оборудования.

ПКСК,КСК и ОСИ заключают Договор на обслуживание с любой лицензированной компанией на обслуживание внутри домовых газовых сетей, и оплачивает работу..вернее оплачивает за запчасти затраченные на проведение ремонтных работ ..краны муфты контргайки и т.п. и оплачивает по Акту выполненных работ
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