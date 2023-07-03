Отправлено: - 15:42

drakon:

вот по этим "Герюстам",слева, залезаешь ну крышу, и берёшь С магазина. Чуть правей, тётка стоит у двери, она зайдёт в магазин и возьмёт из магазина.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2023 - 15:45]

Цитата:А, ты про это.Это да, так и есть.Тетка тогда зайдёт в магазин и возьмёт В магазине. Так точнее.