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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 04:42
Цитата:
Так и есть. Один гражданин говорит: вся заваруха началась из-за необходимости прокинуть газопроводы и открыть окно в Ойропу. А ему отвечают: "Проснись, чувак, ты фигню городишь, газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит и своё талдычит
ACROS:
Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."
Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."
Так и есть. Один гражданин говорит: вся заваруха началась из-за необходимости прокинуть газопроводы и открыть окно в Ойропу. А ему отвечают: "Проснись, чувак, ты фигню городишь, газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит и своё талдычит
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 04:55
Цитата:
ЛуДше расскажи нам, как ̶н̶а̶ш̶и̶ вражеские ̶к̶о̶р̶а̶б̶л̶игазопроводы бороздят просторы̶ В̶с̶е̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ Ойропы
111:
Ну что тут? Может лучше об СВО поговорим
Ну что тут? Может лучше об СВО поговорим
ЛуДше расскажи нам, как ̶н̶а̶ш̶и̶ вражеские ̶к̶о̶р̶а̶б̶л̶игазопроводы бороздят просторы̶ В̶с̶е̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ Ойропы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 14:19
Цитата:
Нет, без посредников их не было.
А это десятки миллиардов ойро в год.
Ты и дальше будешь чушь гнать?
Сыкымы:
газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит
газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит
Нет, без посредников их не было.
А это десятки миллиардов ойро в год.
Ты и дальше будешь чушь гнать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 21:29
Цитата:
Цитата:
А ты и дальше будешь хамить?
111:
Цитата:
111:
Ты и дальше будешь чушь гнать?
Ты и дальше будешь чушь гнать?
А ты и дальше будешь хамить?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 00:12
Хм..
Сегодня оказывается 500 дней войны..
500 детей, убито..
Каждый день по одному убивает зверье, которое напало на Украину..
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 00:14]
Сегодня оказывается 500 дней войны..
500 детей, убито..
Каждый день по одному убивает зверье, которое напало на Украину..
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 00:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
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- 06.07.18
- Сообщений:
- 7819
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 11:23
Цитата:
----------------Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
111:
----------------Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 11:34
Цитата:
И как, нормально стало на душе?
Гога:
признала
признала
И как, нормально стало на душе?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:07
Хех..
Как перестал писать о войне, так Флуд сразу сдулся.
Опять никто не пишет.
Никому не интересно..
Как только начну выкладывать картинки, понабегут, z-патриоты и начнут жалобы писать..
Тогда давайте хотя бы временно закроем Флуд, потому что писать ничего вообще нельзя..
Как перестал писать о войне, так Флуд сразу сдулся.
Опять никто не пишет.
Никому не интересно..
Как только начну выкладывать картинки, понабегут, z-патриоты и начнут жалобы писать..
Тогда давайте хотя бы временно закроем Флуд, потому что писать ничего вообще нельзя..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:11
Цитата:
111:Ой. Давай не надо. Нормальные фотки скидывай. А то у тебя уже крышак уедит с этой войной
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:12
Цитата:
Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной
111:
Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 13:14
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 13:20
Цитата:
Да брось, тут вообще не писали ни о чем, пока не взялся я, и с 20ти тысяч просмотров не разогнал тему.
Сейчас кстати сколько просмотров?
Так хоть этот Флуд может в этом году закроем и откроем новый
И да, это я задолбал войной, или оккупанты задолбали всех, весь мир ей?
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:55]
Vit:
Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной
Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной
Да брось, тут вообще не писали ни о чем, пока не взялся я, и с 20ти тысяч просмотров не разогнал тему.
Сейчас кстати сколько просмотров?
Так хоть этот Флуд может в этом году закроем и откроем новый
И да, это я задолбал войной, или оккупанты задолбали всех, весь мир ей?
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:55]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 14:51
Хочу всех поздравить с таким вот юбилеем..
За 500 дней войны, и ночей, армия оккупантов не выполнила ни одной поставленной задачи, лишь убивая мирное население..
Ни демилитаризации, ни денацификации, ничего, от слова вообще и сегодня отступает по всем фронтам!
Так выпьем же за то, чтобы это было по времени как можно дольше!
Ведь если она будет там истощаться еще десяток лет, нам, Казахстану, практически нападение оккупантов не грозит!
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:53]
За 500 дней войны, и ночей, армия оккупантов не выполнила ни одной поставленной задачи, лишь убивая мирное население..
Ни демилитаризации, ни денацификации, ничего, от слова вообще и сегодня отступает по всем фронтам!
Так выпьем же за то, чтобы это было по времени как можно дольше!
Ведь если она будет там истощаться еще десяток лет, нам, Казахстану, практически нападение оккупантов не грозит!
[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:53]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 14:58
Цитата:
111:Хрень не говори. Сколько хлопцев только погибло ужас. .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 15:00
Цитата:
Из за твоего любимца сколько погибло людей.
111:
Из за твоего любимца сколько погибло людей.
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