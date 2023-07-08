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ACROS:

Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."

Цитата:Так и есть. Один гражданин говорит: вся заваруха началась из-за необходимости прокинуть газопроводы и открыть окно в Ойропу. А ему отвечают: "Проснись, чувак, ты фигню городишь, газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит и своё талдычит