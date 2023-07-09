Отправлено: - 13:26

Vit:

Многии плются, в наших врачей

[Исправлено: ACROS, 09.07.2023 - 13:31]

Цитата:Сами врачи у нас НЕПЛОХИЕ; чиновники- гавно. Раз такое положение с финансированием всех больниц, значит : у нас плохой сам МЕНЕДЖМЕНТ, то есть управленческий персонал, начиная с министра Гиният - как это так ДОРАБОТАЛИСЬ - ВСЕ больницы ДОЛЖНИКИ ???То что предлагает этот Нургалиев - ОПТИМИЗАЦИЯ, то этот результат уже на лицо: - в 2000-х все больницы прошли эту ОПТИМИЗАЦИЮ и результат: - полный КРАХ сельской медицины и под эту оптимизацию всех пациентов почти НАСИЛЬНО загоняли в частные и ПЛАТНЫЕ кабинеты и делалось это СПЕЦИАЛЬНО.Это же МИЛОСЕРДНОЕ или как раньше в старину - БОГОУГОДНОЕ заведение и должно финансироваться - ДО ГОРЛА, то есть денег давать столько, сколько нужно. Речь идёт о здоровье нации, я имею ввиду государственные больницы, частники погоду не делают, они просто под шумок зарабатывают бабло.