НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три миллиарда тенге задолжали больницы Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47135
"Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три миллиарда тенге задолжали больницы Костанайской области
Отправлено: 09.07.23 - 12:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многомиллиардная кредиторская задолженность образовалась в больницах Костанайской области. Установленные Минздравом тарифы, согласно которым ФСМС оплачивает каждый пролеченный случай, не позволяют медорганизациям региона покрывать все свои расходы. Денег хватает только на выплату заработной платы сотрудникам.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
312
Re: "Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три...
Отправлено: 09.07.23 - 12:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если главврача посадить за решетку, он в тайне будет знать за что.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Re: "Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три...
Отправлено: 09.07.23 - 12:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многии плются, в наших врачей Скажу как пациент наших больниц) ногу мне отремонтировали в областной больнице реально приятное отношение . Ковид тоже меня не обошел стороной . Положили и ухаживали как за олигархом. . Врач садилась и всё объясняла. Переживала. Что б я выжил! Спасибо им.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3171
Re: "Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три...
Отправлено: 09.07.23 - 13:18
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Положили и ухаживали как за олигархом. . Врач садилась и всё объясняла.


Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4365
"Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три миллиарда тенге задолжали больницы Костанайской области
Отправлено: 09.07.23 - 13:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Многии плются, в наших врачей


Сами врачи у нас НЕПЛОХИЕ; чиновники- гавно. Раз такое положение с финансированием всех больниц, значит : у нас плохой сам МЕНЕДЖМЕНТ, то есть управленческий персонал, начиная с министра Гиният - как это так ДОРАБОТАЛИСЬ - ВСЕ больницы ДОЛЖНИКИ ???
То что предлагает этот Нургалиев - ОПТИМИЗАЦИЯ, то этот результат уже на лицо: - в 2000-х все больницы прошли эту ОПТИМИЗАЦИЮ и результат: - полный КРАХ сельской медицины и под эту оптимизацию всех пациентов почти НАСИЛЬНО загоняли в частные и ПЛАТНЫЕ кабинеты и делалось это СПЕЦИАЛЬНО.
Это же МИЛОСЕРДНОЕ или как раньше в старину - БОГОУГОДНОЕ заведение и должно финансироваться - ДО ГОРЛА, то есть денег давать столько, сколько нужно. Речь идёт о здоровье нации, я имею ввиду государственные больницы, частники погоду не делают, они просто под шумок зарабатывают бабло.

[Исправлено: ACROS, 09.07.2023 - 13:31]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
383
Re: "Хотим больше зарабатывать, но не сможем" - Три...
Отправлено: 09.07.23 - 14:56
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
.....хотелось услышать статистику смертности в стране из за недофинансирования нашей медицины,да и спецов медицины у нас не осталось кто уехал кто помер,если сложную операцию то в столицу.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 52
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS