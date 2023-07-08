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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 491 из 491«1...489490491
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 04:42
#7351
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Цитата:
ACROS:
Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."

Так и есть. Один гражданин говорит: вся заваруха началась из-за необходимости прокинуть газопроводы и открыть окно в Ойропу. А ему отвечают: "Проснись, чувак, ты фигню городишь, газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит и своё талдычит

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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 04:55
#7352
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Цитата:
111:
Ну что тут? Может лучше об СВО поговорим

ЛуДше расскажи нам, как ̶н̶а̶ш̶и̶ вражеские ̶к̶о̶р̶а̶б̶л̶игазопроводы бороздят просторы̶ В̶с̶е̶л̶е̶н̶н̶о̶й̶ Ойропы :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 14:19
#7353
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Цитата:
Сыкымы:
газопроводы существовали ДО начала конфликта". А он не слышит

Нет, без посредников их не было.
А это десятки миллиардов ойро в год.
Ты и дальше будешь чушь гнать?
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1599
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.07.23 - 21:29
#7354
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Цитата:
111:

Цитата:
111:
Ты и дальше будешь чушь гнать?

А ты и дальше будешь хамить? :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 00:12
#7355
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Хм..
Сегодня оказывается 500 дней войны..
500 детей, убито..
Каждый день по одному убивает зверье, которое напало на Украину..

[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 00:14]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 11:23
#7356
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Цитата:
111:

----------------Ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года лежит на киевских властях, признала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 11:34
#7357
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Цитата:
Гога:
признала

И как, нормально стало на душе?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:07
#7358
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Хех..
Как перестал писать о войне, так Флуд сразу сдулся.
Опять никто не пишет.
Никому не интересно..
Как только начну выкладывать картинки, понабегут, z-патриоты и начнут жалобы писать..
Тогда давайте хотя бы временно закроем Флуд, потому что писать ничего вообще нельзя..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:11
#7359
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Цитата:
111:
Ой. Давай не надо. Нормальные фотки скидывай. А то у тебя уже крышак уедит с этой войной
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 12:12
#7360
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Цитата:
111:

Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3061
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 13:14
#7361
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 13:20
#7362
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Цитата:
Vit:
Многие перестали писать и флудить только по одной причине . Ты задолбал войной

Да брось, тут вообще не писали ни о чем, пока не взялся я, и с 20ти тысяч просмотров не разогнал тему.
Сейчас кстати сколько просмотров?
Так хоть этот Флуд может в этом году закроем и откроем новый

И да, это я задолбал войной, или оккупанты задолбали всех, весь мир ей?

[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 14:51
#7363
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Хочу всех поздравить с таким вот юбилеем..
За 500 дней войны, и ночей, армия оккупантов не выполнила ни одной поставленной задачи, лишь убивая мирное население..
Ни демилитаризации, ни денацификации, ничего, от слова вообще и сегодня отступает по всем фронтам!
Так выпьем же за то, чтобы это было по времени как можно дольше!
Ведь если она будет там истощаться еще десяток лет, нам, Казахстану, практически нападение оккупантов не грозит!

[Исправлено: 111, 09.07.2023 - 14:53]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 14:58
#7364
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Цитата:
111:
Хрень не говори. Сколько хлопцев только погибло ужас. .
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.07.23 - 15:00
#7365
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Цитата:
111:

Из за твоего любимца сколько погибло людей.
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