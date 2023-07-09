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≡ Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует. Остановка первая - Екатеринбург
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47135
Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует. Остановка первая - Екатеринбург
Отправлено: 09.07.23 - 14:05
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Путешественник Иван ЯЦИНА знаком читателям "НГ" рассказом о своем турне автостопом по пандемийному Казахстану - мы писали об этом в июле 2021 года. А в июне 2023-го Ваня забежал в редакцию, чтобы сделать нам интересное предложение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Re: Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует....
Отправлено: 09.07.23 - 14:05
#1
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Хороший рассказ, особенно как кеды покупал..
А какой фирмы?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Re: Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует....
Отправлено: 09.07.23 - 14:18
#2
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У меня тоже нормальный кеды
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Re: Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует....
Отправлено: 09.07.23 - 14:19
#3
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Цитата:
111:

А самое главное по теме
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12803
Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует. Остановка первая - Екатеринбург
Отправлено: 09.07.23 - 14:30
#4
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Цитата:
111:
Че молчишь. Я ваще одиваюсь в лучших бутиках мира! У меня даже труселя импортные)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует. Остановка первая - Екатеринбург
Отправлено: 09.07.23 - 14:44
#5
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Цитата:
Vit:
меня даже труселя импортные)

Хех..
А у нас в стране хоть есть один человек, который не носит импортных труселей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Как костанаец Ваня Смайл по городам России путешествует. Остановка первая - Екатеринбург
Отправлено: 09.07.23 - 14:46
#6
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Цитата:
Vit:
меня тоже нормальный кеды

Что такое кеды?
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