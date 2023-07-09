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≡ Елена Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала десятую победу подряд на Уимблдоне
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47135
Елена Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала десятую победу подряд на Уимблдоне
Отправлено: 09.07.23 - 13:18
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ретья ракетка мира казахстанка Елена РЫБАКИНА пробилась в четвертый круг Уимблдона. В матче 1/16 финала ей противостояла британка Кэти Бултер. Их противостояние закрывало программу дня на центральном корте Уимблдона.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4365
Re: Елена Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала...
Отправлено: 09.07.23 - 13:18
#1
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Молодец, Елена!!!. Алга, Казахстан!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27769
Re: Елена Рыбакина не оставила шансов сопернице и одержала...
Отправлено: 09.07.23 - 14:08
#2
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Она только третья что ли?
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