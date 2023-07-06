Отправлено: - 15:50

Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».