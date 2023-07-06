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≡ Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47132
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
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Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 12:01
#30
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Хех..
Выходит это не сестра и мать Владимира?
Ну вот тебе лишь бы посмеяться..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 12:01
#31
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Цитата:
111:
И что?

--смотри #27
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 12:01
#32
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Цитата:
Гога:
Мать и дочь .

Нет.
Именно мать и сестра.
Журналисту она не дочь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 12:04
#33
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Цитата:
Гога:
смотри #27

Что там?
Что ты не разбираешься в семейных связях?
Ну это не мои проблемы.
Если она дочь для журналиста, то значит что вместо матери там журналиста жена?
Ты сюда клонишь?
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Страница 3 из 3«123
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