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Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47132
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
- Регистрация:
- 15.09.17
- Сообщений:
- 822
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 22:38
Юрий Яковлевич, я таки извиняюсь, но каша, в статье, требует чтобы её съели!
Начните снова танцевать от печки.
Слово = дело.
А если нет, то ето брехун. Как бы он не прозывался.
Рс и чем больше коментов на форуме, за единицу времени, тем он брехун. Всё поняли о ком я!?.
Начните снова танцевать от печки.
Слово = дело.
А если нет, то ето брехун. Как бы он не прозывался.
Рс и чем больше коментов на форуме, за единицу времени, тем он брехун. Всё поняли о ком я!?.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 382
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 08.07.23 - 01:37
......а кто такой Веллер чтот не припомню?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 10:54
Цитата:
----Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано
111:
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать
----Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:04
Цитата:
Да, это семья журналиста, что там читать?
Гога:
Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано
Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано
Да, это семья журналиста, что там читать?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:13
Цитата:
-----Это ты написал в своем комменте . А теперь внимательно прочти , что написано на фото
111:
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать.
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать.
-----Это ты написал в своем комменте . А теперь внимательно прочти , что написано на фото
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:16
Цитата:
Там написано то что написано, сестра и мать Владимира Садового.
Тебе что надо, мать и сестра?
Ты нашел и тут волю своему веселью.
Гога:
А теперь внимательно прочти , что написан
А теперь внимательно прочти , что написан
Там написано то что написано, сестра и мать Владимира Садового.
Тебе что надо, мать и сестра?
Ты нашел и тут волю своему веселью.
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:18
Меня больше интересует гробовое молчание наших таких умных людей, как автор, все таки они за войну или против?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:22
Цитата:
----У меня просто слов нет !!!Посмотри---что на фото написано !!
111:
Там написано то что написано, сестра и мать
Там написано то что написано, сестра и мать
----У меня просто слов нет !!!Посмотри---что на фото написано !!
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:23
Цитата:
И что?
Это признак для смеха, потому что они украинцы?
Гога:
Посмотри---что на фото написано !!
Посмотри---что на фото написано !!
И что?
Это признак для смеха, потому что они украинцы?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:41
Цитата:
--------Это признак того , что ты настоящий писатель !Но не читатель .На фото написано ---**Во Львове сегодня погибли Анастасия Сенив и ее МАМА Мирослава Садова **. ----То есть -мама и дочь . А ты что пишешь ??---*** сестра и мать.****
111:
Это признак для смеха,
Это признак для смеха,
--------Это признак того , что ты настоящий писатель !Но не читатель .На фото написано ---**Во Львове сегодня погибли Анастасия Сенив и ее МАМА Мирослава Садова **. ----То есть -мама и дочь . А ты что пишешь ??---*** сестра и мать.****
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:43
Цитата:
Цитата:
Хм..
А как надо писать, брат и отец что ли?
Они же женщины?
Гога:
сестра и мать.****
сестра и мать.****
Цитата:
111:
сестра и мать Владимира Садового.
сестра и мать Владимира Садового.
Хм..
А как надо писать, брат и отец что ли?
Они же женщины?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:55
Цитата:
111:
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:57
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:58
Цитата:
И что?
По твоему этотне сестра и мать журналиста Садового?
Непохожи что ли на сына и брата?
Гога:
И что?
По твоему этотне сестра и мать журналиста Садового?
Непохожи что ли на сына и брата?
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:59
Цитата:
-----------Мать и дочь .
111:
А как надо писать, брат и отец что ли?
А как надо писать, брат и отец что ли?
-----------Мать и дочь .
-
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