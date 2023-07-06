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≡ Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47132
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
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Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
822
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 22:38
#15
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Юрий Яковлевич, я таки извиняюсь, но каша, в статье, требует чтобы её съели!
Начните снова танцевать от печки.
Слово = дело.
А если нет, то ето брехун. Как бы он не прозывался.

Рс и чем больше коментов на форуме, за единицу времени, тем он брехун. Всё поняли о ком я!?.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
382
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 08.07.23 - 01:37
#16
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......а кто такой Веллер чтот не припомню?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 10:54
#17
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Цитата:
111:
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать

----Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано ;-) ;-) ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:04
#18
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Цитата:
Гога:
Марик , ты хотя бы сначала прочитал бы , что на фото написано

Да, это семья журналиста, что там читать?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:13
#19
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Цитата:
111:
Вот это погибла семья журналиста, сестра и мать.

-----Это ты написал в своем комменте . А теперь внимательно прочти , что написано на фото ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:16
#20
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Цитата:
Гога:
А теперь внимательно прочти , что написан

Там написано то что написано, сестра и мать Владимира Садового.
Тебе что надо, мать и сестра?
Ты нашел и тут волю своему веселью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:18
#21
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Меня больше интересует гробовое молчание наших таких умных людей, как автор, все таки они за войну или против?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:22
#22
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Цитата:
111:
Там написано то что написано, сестра и мать

----У меня просто слов нет !!!Посмотри---что на фото написано !!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:23
#23
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Цитата:
Гога:
Посмотри---что на фото написано !!

И что?
Это признак для смеха, потому что они украинцы?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:41
#24
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Цитата:
111:
Это признак для смеха,

--------Это признак того , что ты настоящий писатель !Но не читатель .На фото написано ---**Во Львове сегодня погибли Анастасия Сенив и ее МАМА Мирослава Садова **. ----То есть -мама и дочь . А ты что пишешь ??---*** сестра и мать.****
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:43
#25
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Цитата:
Гога:
сестра и мать.****

Цитата:
111:
сестра и мать Владимира Садового.


Хм..
А как надо писать, брат и отец что ли?
Они же женщины?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:55
#26
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Цитата:
111:

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:57
#27
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27756
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 09.07.23 - 11:58
#28
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Цитата:
Гога:

И что?
По твоему этотне сестра и мать журналиста Садового?
Непохожи что ли на сына и брата?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7819
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 09.07.23 - 11:59
#29
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Цитата:
111:
А как надо писать, брат и отец что ли?

-----------Мать и дочь .
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