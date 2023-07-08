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≡ "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти с дефицитом газа на заправках Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47131
"Отгружен и находится в пути" - Что делают власти с дефицитом газа на заправках Костанайской области?
Отправлено: 08.07.23 - 12:40
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7 июля в Костанайскую область доставлено 432 тонны газа, начата работа по разгрузке и доставке СНГ на заправки области. С 8 июля начнется продажа за наличный расчет, а практика ограничения приобретения газа только по талонам будет прекращена.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12788
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 08.07.23 - 12:40
#1
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Очередь это наше национальная традиция. Хоть за хлебом, хоть газом)
Профайл
О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
10
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 08.07.23 - 13:16
#2
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Акимат, аким, его замы полагаю должны пинать поставщиков, контролировать, стучать по мордасу министерствам профильным, не боятся поругаться с астаной, местных ещё раз говорю пнуть, короче где-то затор, засор, заминка, нужно же шевелиться, а? Или я не прав?! А то как какая проблема акимат в подполье не видно не слышно, как поздравить с ненужным никчемным праздником так пожалуйста, что за власть такая бумажная, частники боятся должны, а не условия диктовать, ах о чем это я, у нас же рынок :-x
Профайл
О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
10
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 08.07.23 - 13:19
#3
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Интересы населения нужно же отстаивать, не в министрах и торгашах гсм кроется сила страны
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
311
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 08.07.23 - 14:31
#4
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Воистину, если этих елбасят отправить руководить в пустыню, то там будет дефицит песка.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
54
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 08.07.23 - 15:03
#5
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- Что делают власти с дефицитом газа на заправках Костанайской области?

Власть констатирует, что нет газа.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
382
"Отгружен и находится в пути" - Что делают власти с дефицитом газа на заправках Костанайской области?
Отправлено: 09.07.23 - 01:19
#6
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6199
Re: "Отгружен и находится в пути" - Что делают власти...
Отправлено: 09.07.23 - 06:55
#7
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После кантара прошло полтора года, причиной тех событий стало подорожание газа, оказалось продукция завозят из России, нашего завода нет. Любопытно было бы узнать ситуация изменилась? Завод построили?
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