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≡ С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47131
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
Отправлено: 07.07.23 - 13:10
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Приказом МВД РК утверждены Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта и удостоверения личности гражданина РК, вида на жительство иностранца в РК, удостоверения лица без гражданства и проездного документа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27733
Re: С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки...
Отправлено: 07.07.23 - 13:10
#1
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Сетчатка глаза или слепок, этого самого, полового органа сразу заодно, почему не сделать бы?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6198
Re: С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки...
Отправлено: 07.07.23 - 21:50
#2
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В Японии есть гадалка, она свои предсказания делает по мошонке, хватает правой рукой за источник информации, левой держит свечку. Говорят ни разу не ошиблась. Любопытно, во время визита зеленского он обращался ведунье, что-то совсем распоясался
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
Отправлено: 07.07.23 - 22:16
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
делает по мошонке,

---Это к Марику
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1073
Re: С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки...
Отправлено: 09.07.23 - 02:02
#4
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Помнится, лет 20 назад, власти объявили о введении в РК биометрических паспортов, соответствующих мировым стандартам. После этого цена на паспорт выросла в 10 раз и на этом вся биометрия закончилась.
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