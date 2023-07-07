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С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
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