Отправлено: - 01:17

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Кстати, мой комментарий стерт опять. Ладно, черт с ним, комментарием. Вот теперь нарушил автор ветки, удалив опять мой комментарий или нет? А если это нарушение, и он его систематически нарушает, можно ли закрыть ветку самого автора, который сам же нарушает правила? И если нет, интересно другое, идут ли такие комментарии в зачет, допустим он стер неправомерно три моих комментария, считает ведь робот и статуса полноправного я должен гипатетически быть лишен? Это чисто вопрос по правилам форума в свободных ветках. Разъясните пожалуйста.

Тимур Гафуров:

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Господа!Для начала две цытаты.Цитата:Цитата: