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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1599
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.07.23 - 01:50
#5581
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Цитата:
Rexyn:
Редакция не перезаливает изображения пользователей,

Ну, ок. Проделаем маленький эксперимент:
1) Кликаем левой кнопкой мыши по изображению в этом комменте:

Ваш браузер автоматически переходит на сайт хостинга картинок и видео (так и должно быть)
2) Кликаем левой кнопкой мыши по изображению в этом комменте:

И что происходит?
Правильно! Ничего! :lol: 8-) :-o
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
822
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:17
#5582
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Господа!
Для начала две цытаты.
Цитата:
111:
Кстати, мой комментарий стерт опять. Ладно, черт с ним, комментарием. Вот теперь нарушил автор ветки, удалив опять мой комментарий или нет? А если это нарушение, и он его систематически нарушает, можно ли закрыть ветку самого автора, который сам же нарушает правила? И если нет, интересно другое, идут ли такие комментарии в зачет, допустим он стер неправомерно три моих комментария, считает ведь робот и статуса полноправного я должен гипатетически быть лишен? Это чисто вопрос по правилам форума в свободных ветках. Разъясните пожалуйста.

Цитата:
Тимур Гафуров:
Ветку удалил. Автор ветки не имеет права удалять комментарии только на том основании, что он с ними не согласен. Решения всегда принимает администрация сайта. Удаленные в ветке комментарии не будут учтены при изменении статуса пользователей.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
822
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:22
#5583
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Теперь, внимание, вопрос!
Пользователь 111 стер бесследно (я всё заскринил) около 40(сорока) моих комментариев без объяснения причин.
Какие меры примет Уважаемая Редакция?
А. Даст пользователю 111 титул "Уважаемого"
Б. Скажет, если есть нарушение, пишите лично Главному Редактору.
В. Скажет, нарушений нет, потому что не было.
Г. Удалит пользователя Монгол Шуудан.
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27733
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:35
#5584
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Цитата:
Монгол Шуудан:

Ты опять использовал свой 20й ник?
Да, это нарушение.
В своей ветке у меня есть определенные правила, троллить под всеми никами от одного пользователя, которого уже удалили несколько раз, запрещено.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27733
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:49
#5585
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Цитата:
Монгол Шуудан:
Кстати, мой комментарий стерт опять.

Кстати, комментарий, удаленный, был абсолютно по теме.
Кстати скинь ссылку.
Тогда как твои комментарии, это просто тупое вбрасывание каких то сиюминутных роликов, никакого отношения ни к теме, ни вообще к комментариям не предназначенные..
Ну все как всегда..
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
822
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:51
#5586
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Цитата:
111:
Ты опять использовал свой 20й ник? Да, это нарушение.

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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
822
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.07.23 - 01:54
#5587
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Цитата:
111:
В своей ветке у меня есть определенные правила

Цитата:

Тимур Гафуров: Ветку удалил. Автор ветки не имеет права удалять комментарии только на том основании, что он с ними не согласен. Решения всегда принимает администрация сайта. Удаленные в ветке комментарии не будут учтены при изменении статуса пользователей.

:-o
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