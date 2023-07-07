Отправлено: - 14:57





Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=49050&viewmode=flat&sortorder=0&start=15 кто затопил форум ненавистью к несогласным с тобой!Источник:

Цитата:А может быть он ждёт и надеется, что какой-нибудь Большой и Сильный (Бог или Президент) возьмёт и посадит 111-го к себе на колени, погладит по головке, наградит Пряником и ласково скажет: "Болезный ты наш". И наладится психика у 111-го, и станет он спокойным и рассудительным как все, и начнёт взрослеть.