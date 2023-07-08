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≡  Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47130
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 14:54
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Сведения о причинах приостановки противоречивые — стороны указывают друг на друга. В городском акимате говорят, что процедура приостановлена районным акиматом, а районный акимат утверждает, что горакимат не предоставил полный список необходимых документов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27696
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 14:54
#1
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Какая то деревня в 300 человек, где то на югах..
У них что, нет посевной там?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12786
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 14:59
#2
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Цитата:
111:

Это не просто какя-то деревня. Это военная часть. Там шахты рокетные . Ещё при СССР это стратегическая деревня. Потом шахты залили битоном.

[Исправлено: Vit, 08.07.2023 - 14:00]
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
54
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 15:00
#3
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давно надо было переименовать, сами тянут кота.
район переименовали а райцентр нет, хоть и Кенесары названия для меня "не очень" но все же лучше чем Державинск.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6197
Re: Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования...
Отправлено: 08.07.23 - 15:03
#4
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о её словам, районный акимат начнёт работу по переименованию после того, как получит протокол.
У акимата больше проблем нет кроме этой, даже курьеров нет у них, дожились
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12786
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:06
#5
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Цитата:
Начальник:
В этой деревни востановили казармы. Своими глазами видел. Шахты не увидел. Врятли. Россия будет востанавливать. А бойцы Казахской армии до сих пор там служат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27696
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:07
#6
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Цитата:
Vit:
Это военная часть. Там

Если и была ракетная часть, то это был позор конечно же..
Военная часть, которая не встала на защиту СССР, своей Родины, те военные, конечно же предатели..
Тогда действительно, надо было сразу все это переименовать, на следующий день, для назидания другим, кто не пошел за Родину..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12786
Акимат Державинска сообщил о приостановке переименования города в Кенесары
Отправлено: 08.07.23 - 15:20
#7
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Цитата:
111: не встала на защиту СССР, своей Родины
Люди думали что станет хорошо. Как и твой любимый пан Зеленский сказал будет мир украинцы и русский один народ. Получается везде врут.
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