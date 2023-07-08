Отправлено: - 15:07

Vit:

Это военная часть. Там

Цитата:Если и была ракетная часть, то это был позор конечно же..Военная часть, которая не встала на защиту СССР, своей Родины, те военные, конечно же предатели..Тогда действительно, надо было сразу все это переименовать, на следующий день, для назидания другим, кто не пошел за Родину..