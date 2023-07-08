Отправлено: - 13:16

Акимат, аким, его замы полагаю должны пинать поставщиков, контролировать, стучать по мордасу министерствам профильным, не боятся поругаться с астаной, местных ещё раз говорю пнуть, короче где-то затор, засор, заминка, нужно же шевелиться, а? Или я не прав?! А то как какая проблема акимат в подполье не видно не слышно, как поздравить с ненужным никчемным праздником так пожалуйста, что за власть такая бумажная, частники боятся должны, а не условия диктовать, ах о чем это я, у нас же рынок