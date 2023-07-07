Отправлено: - 09:36

111:

Причем эти z-патриоты, соединились тут, российские, германские, наши, начали по полной всем затыкать рот,

111:

вплоть до того, чтобы тем, кто против войны, писать один комментарий в день!

Цитата:Свой рот имеешь ввиду?Других-то таких активных русофобов на форуме нетЦитата:О, да!Именно ТЕМ, кто против войны!А не тем, кто затопил форум ненавистью к несогласным с тобой!