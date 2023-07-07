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«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47128
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6196
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 21:45
Что за мода обвинять во всех грехах одного Путина, тем самым делать из него пугало всемирного масштаба, хотя не один принимал решение воевать с хохляндией,там на Госсовете единодушно решили, не зря ведь показывали по ТВ.
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 21:50
111:
Я остался..
[Исправлено: Гога, 07.07.2023 - 18:52]
Я остался..
[Исправлено: Гога, 07.07.2023 - 18:52]
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 22:29
[Исправлено: Гога, 07.07.2023 - 19:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13769
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 08.07.23 - 00:04
я не сторонник современной путинской России все тут это знают
но все знают что я максимально объективный человек старающийся не идти в русле мейнстрима
честно
кому нужны эти лошаки и половинки?
ну объективно? это уже сбитые летчики русской культуры и вертятся они только возле россии и никому их мнение кроме трех журналистов НГ и пары тройки твитерных не интересно
это современные бунин и набоков ( и то слишком для них)
в америке они может кому то и интересны там профессуре и малой прослойке левых
но там на родине
всем похер на них
это честное объективное восприятие их деятельности
НАРОДУ ПОХЕР НА ВАС и что вы там говорите
народ любит активных типа пригожина-жириновского
а вы так....
балтоблюды
но все знают что я максимально объективный человек старающийся не идти в русле мейнстрима
честно
кому нужны эти лошаки и половинки?
ну объективно? это уже сбитые летчики русской культуры и вертятся они только возле россии и никому их мнение кроме трех журналистов НГ и пары тройки твитерных не интересно
это современные бунин и набоков ( и то слишком для них)
в америке они может кому то и интересны там профессуре и малой прослойке левых
но там на родине
всем похер на них
это честное объективное восприятие их деятельности
НАРОДУ ПОХЕР НА ВАС и что вы там говорите
народ любит активных типа пригожина-жириновского
а вы так....
балтоблюды
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 08.07.23 - 09:28
Цитата:
Продолжаешь создавать образ врага?
111:
Тут местные оголтелые z-патриоты настолько чудовищнее стали кровожадней и ненавистней, на столько стали жестокими, что аж мама не горюй.. На столько озлобленных их я не видел, даже когда
Тут местные оголтелые z-патриоты настолько чудовищнее стали кровожадней и ненавистней, на столько стали жестокими, что аж мама не горюй.. На столько озлобленных их я не видел, даже когда
Продолжаешь создавать образ врага?
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 08.07.23 - 09:36
Цитата:
Свой рот имеешь ввиду?
Других-то таких активных русофобов на форуме нет
Цитата:
О, да!
Именно ТЕМ, кто против войны!
А не тем, кто затопил форум ненавистью к несогласным с тобой!
111:
Причем эти z-патриоты, соединились тут, российские, германские, наши, начали по полной всем затыкать рот,
Причем эти z-патриоты, соединились тут, российские, германские, наши, начали по полной всем затыкать рот,
Свой рот имеешь ввиду?
Других-то таких активных русофобов на форуме нет
Цитата:
111:
вплоть до того, чтобы тем, кто против войны, писать один комментарий в день!
вплоть до того, чтобы тем, кто против войны, писать один комментарий в день!
О, да!
Именно ТЕМ, кто против войны!
А не тем, кто затопил форум ненавистью к несогласным с тобой!
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 08.07.23 - 09:44
А зачем "кормить чертей"?
Не ведитесь, не отвечайте, не задавайте вопросы. Это провокации, намеренные.
Пусть себе сам на сам резвится, ну или в компании с двумя тремя "единомышленниками" Рано или поздно надоест.
Ему или редакции.
Не ведитесь, не отвечайте, не задавайте вопросы. Это провокации, намеренные.
Пусть себе сам на сам резвится, ну или в компании с двумя тремя "единомышленниками" Рано или поздно надоест.
Ему или редакции.
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 08.07.23 - 10:00
Цитата:
Горожанин_kst:Отвечать небудите. ? Ему по барабану. Он всё равно писать будет свою тему. Он такой человек. Нужны жесткие контрответы. Анти русофобские. Только так мы победим,))
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 08.07.23 - 10:11
Цитата:
Горожанин_kst:Как вариант. Он обделён любовью от окружающих. Ему это не хватает, жена это другое . Обижен, пытается быть. Блин я походу занял место абайки)) его тема психология
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 08.07.23 - 10:17
Я в последнее время искренне забавляюсь, глядя на этот балаган. Войнушка в песочнице.
Оно того не стоит. Дурачество
Есть дела насущнее
Оно того не стоит. Дурачество
Есть дела насущнее
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