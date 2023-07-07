Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...

Отправлено: - 00:04

я не сторонник современной путинской России все тут это знают

но все знают что я максимально объективный человек старающийся не идти в русле мейнстрима



честно



кому нужны эти лошаки и половинки?

ну объективно? это уже сбитые летчики русской культуры и вертятся они только возле россии и никому их мнение кроме трех журналистов НГ и пары тройки твитерных не интересно

это современные бунин и набоков ( и то слишком для них)

в америке они может кому то и интересны там профессуре и малой прослойке левых

но там на родине

всем похер на них

это честное объективное восприятие их деятельности

НАРОДУ ПОХЕР НА ВАС и что вы там говорите

народ любит активных типа пригожина-жириновского

а вы так....



балтоблюды