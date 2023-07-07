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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6196
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 21:45
#15
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Что за мода обвинять во всех грехах одного Путина, тем самым делать из него пугало всемирного масштаба, хотя не один принимал решение воевать с хохляндией,там на Госсовете единодушно решили, не зря ведь показывали по ТВ.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 21:50
#16
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111:
Я остался..

[Исправлено: Гога, 07.07.2023 - 18:52]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 22:29
#17
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[Исправлено: Гога, 07.07.2023 - 19:30]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13769
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 08.07.23 - 00:04
#18
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я не сторонник современной путинской России все тут это знают
но все знают что я максимально объективный человек старающийся не идти в русле мейнстрима

честно

кому нужны эти лошаки и половинки?
ну объективно? это уже сбитые летчики русской культуры и вертятся они только возле россии и никому их мнение кроме трех журналистов НГ и пары тройки твитерных не интересно
это современные бунин и набоков ( и то слишком для них)
в америке они может кому то и интересны там профессуре и малой прослойке левых
но там на родине
всем похер на них
это честное объективное восприятие их деятельности
НАРОДУ ПОХЕР НА ВАС и что вы там говорите
народ любит активных типа пригожина-жириновского
а вы так....

балтоблюды
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