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≡ Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 11:41
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Слово «фидер» в переводе с английского означает «кормилец», «кормушка». В рыбной ловле фидером называют английскую рыболовную снасть и способ ловли этой снастью. Но не удивляйтесь, если встретите этот термин в радиотехнике, электроэнергетике и даже в пейнтболе.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:40
#15
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Цитата:
drakon:
Так Марик всех рыбок - съест

--------------------------------------------Особенно этих
Профайл
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