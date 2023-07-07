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≡ Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 11:41
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Слово «фидер» в переводе с английского означает «кормилец», «кормушка». В рыбной ловле фидером называют английскую рыболовную снасть и способ ловли этой снастью. Но не удивляйтесь, если встретите этот термин в радиотехнике, электроэнергетике и даже в пейнтболе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12776
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 11:41
#1
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А я и не знал что я тоже фидер. Сто лет рыбачу таким способом. Ведь крупный карась и сазан как раз то идёт с глубины и подальше от берега. Значит я тоже мастер спорта по фидеру.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27677
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 13:05
#2
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Ниче не понимаю в рыбалке.
Приходится рыбачить в супермаркетах

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12776
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 13:07
#3
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Цитата:
111:
Зря найди для себя хобби Необязательно рыбалка. Купи сыну аквариум.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27677
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 13:11
#4
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Цитата:
Vit:
Купи сыну аквариум.

Мороки с ним много.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12776
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 13:23
#5
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Цитата:
111:
Не фига. Морока это ремонт квартир для постоятельцев из России . А аквариум это красиво. Там современные приблуды сами очищают воду и тд. Кстати рыбки привыкают к хозяину. К ним рожу подносишь и они тут же тусуются около стекла. А чужой подходит они сваливают в кусты. Аквариум тема!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25962
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 13:44
#6
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Цитата:
Vit:
Купи сыну аквариум.

Так Марик всех рыбок - съест... :-o
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4363
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 13:49
#7
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Цитата:
drakon:
всех рыбок - съест...


Имеете ввиду: - после каждого пивасика, нужно будет по новому покупать рыбок ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27677
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 16:50
#8
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Цитата:
Vit:
. А аквариум это красиво.

Только красиво думаю, ну и от скукоты.
А так хотели было брать аквариум, 120 литров по моему, когда моя никого тут не знала, в самый последний момент отказались, воду менять все равно, рыбки будут подыхать все равно, да и мы сами не рыбники, все равно смотреть надо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27677
Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 22:08
#9
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Наловил сегодня

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:34
#10
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:35
#11
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Цитата:
111:
рыбки будут подыхать все равно

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:36
#12
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:37
#13
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Цитата:
drakon:
Так Марик всех рыбок - съест..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7809
Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...
Отправлено: 07.07.23 - 22:38
#14
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Цитата:
111:
воду менять все равно

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