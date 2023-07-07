Отправлено: - 16:50

Vit:

. А аквариум это красиво.

Цитата:Только красиво думаю, ну и от скукоты.А так хотели было брать аквариум, 120 литров по моему, когда моя никого тут не знала, в самый последний момент отказались, воду менять все равно, рыбки будут подыхать все равно, да и мы сами не рыбники, все равно смотреть надо.