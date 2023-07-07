Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...

Отправлено: - 21:45

Что за мода обвинять во всех грехах одного Путина, тем самым делать из него пугало всемирного масштаба, хотя не один принимал решение воевать с хохляндией,там на Госсовете единодушно решили, не зря ведь показывали по ТВ.