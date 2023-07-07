Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку осваивают любители и уважают костанайские спортсмены
Отправлено: 07.07.23 - 11:41
Слово «фидер» в переводе с английского означает «кормилец», «кормушка». В рыбной ловле фидером называют английскую рыболовную снасть и способ ловли этой снастью. Но не удивляйтесь, если встретите этот термин в радиотехнике, электроэнергетике и даже в пейнтболе. Читать новость
Не фига. Морока это ремонт квартир для постоятельцев из России . А аквариум это красиво. Там современные приблуды сами очищают воду и тд. Кстати рыбки привыкают к хозяину. К ним рожу подносишь и они тут же тусуются около стекла. А чужой подходит они сваливают в кусты. Аквариум тема!
Только красиво думаю, ну и от скукоты. А так хотели было брать аквариум, 120 литров по моему, когда моя никого тут не знала, в самый последний момент отказались, воду менять все равно, рыбки будут подыхать все равно, да и мы сами не рыбники, все равно смотреть надо.
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