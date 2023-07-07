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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4363
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
#1
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Вопросы к корреспонденту побывавшему на этом медиа-форуме:
Почему форум называется Медиа Камп Фест и как это расшифровывается и почему у Половинко - синий микрофон, а у Лошака - жёлтый: с чем это связано- цвет микрофона ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2011
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:26
#2
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//Это кино о людях, которым «завтра может не хватить денег на «Доширак», но они поддерживают войну.//

Ну не все же такие продажные. как этот Лошак, фамилия соответствующая. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 07.07.2023 - 19:38]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1096
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 18:46
#3
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Цитата:
Корреспондент «НГ» тоже побывала на Media Camp Fest в качестве финалистки Источник:

Работу можно лицезреть?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Администрация)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
102
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 19:35
#4
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Цитата:
electro:
Работу можно лицезреть?

Добавили ссылку в первом абзаце статьи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27676
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 20:14
#5
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Все правильно, если б не Украина, оккупанты бы напали и на нас.
Спасибо за это Украине, ВСУ, за то, что высасывают все соки с этого режима, через лет десять войны, Путин точно не захочет завоёвывать Казахстан.

Слава Украине!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27676
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 20:23
#6
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Цитата:
Год назад, когда я давал интервью вашему изданию, однозначно отвечал: да. Сейчас, я думаю, российская пропаганда стала настолько оголтелой, агрессивной и однозначной, что получился обратный эффект

Да ладно врать то..
Тут местные оголтелые z-патриоты настолько чудовищнее стали кровожадней и ненавистней, на столько стали жестокими, что аж мама не горюй..
На столько озлобленных их я не видел, даже когда началась война в 2014м..
Это бесконечная злоба, бесконечные жалобы во все органы, кто не согласен, что украинцы нацисты и их надо уничтожать..
С апреля примерно я сам ощутил, что такое оголтелый z-патриот и до сих пор ощущаю тут на страницах этого форума..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27676
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 20:31
#7
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Причем эти z-патриоты, соединились тут, российские, германские, наши, начали по полной всем затыкать рот, вплоть до того, чтобы тем, кто против войны, писать один комментарий в день!
Многие несогласные с войной, конечно же покинули это занятие, выражать свое мнение и многие просто ушли
Я остался..
Меняли правила форума относительно меня примерно раз десять!
Умоляли редакцию просто выгнать меня!
Заставили редакцию, чтобы были ссылки, сделали это правилом, а теперь, теперь они хотят изменить свои же правила и убоать эти ссылки на Дессидента, Болото, Новую газету и прочие, как порочащие и ненавистные российскому режиму СМИ..
Еще много чего.
Но спасибо редакции, не пошла на веревочке оголтелых пропагандистов от Соловьева и Симоньян..

Пропаганда стала ожесточенней и они ей искренне верят..

[Исправлено: 111, 07.07.2023 - 20:32]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27676
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 20:42
#8
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Цитата:
Да еще и такой лидер, который за собой тщательно следит. Поэтому я боюсь, что Путин и меня переживет, а до тех пор, пока он жив, угроза для Казахстана остается...


Какой из них?
Самому молодому вроде 56..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7795
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 21:26
#9
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Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии, прошедшие в финал по результатам конкурса от Internews Kazakhstan.----А что все какие иностранные слова ???
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