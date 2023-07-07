Отправлено: - 20:23

Год назад, когда я давал интервью вашему изданию, однозначно отвечал: да. Сейчас, я думаю, российская пропаганда стала настолько оголтелой, агрессивной и однозначной, что получился обратный эффект

Цитата:Да ладно врать то..Тут местные оголтелые z-патриоты настолько чудовищнее стали кровожадней и ненавистней, на столько стали жестокими, что аж мама не горюй..На столько озлобленных их я не видел, даже когда началась война в 2014м..Это бесконечная злоба, бесконечные жалобы во все органы, кто не согласен, что украинцы нацисты и их надо уничтожать..С апреля примерно я сам ощутил, что такое оголтелый z-патриот и до сих пор ощущаю тут на страницах этого форума..