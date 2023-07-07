«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ. Читать новость
Вопросы к корреспонденту побывавшему на этом медиа-форуме: Почему форум называется Медиа Камп Фест и как это расшифровывается и почему у Половинко - синий микрофон, а у Лошака - жёлтый: с чем это связано- цвет микрофона ??
Все правильно, если б не Украина, оккупанты бы напали и на нас. Спасибо за это Украине, ВСУ, за то, что высасывают все соки с этого режима, через лет десять войны, Путин точно не захочет завоёвывать Казахстан.
Год назад, когда я давал интервью вашему изданию, однозначно отвечал: да. Сейчас, я думаю, российская пропаганда стала настолько оголтелой, агрессивной и однозначной, что получился обратный эффект
Да ладно врать то.. Тут местные оголтелые z-патриоты настолько чудовищнее стали кровожадней и ненавистней, на столько стали жестокими, что аж мама не горюй.. На столько озлобленных их я не видел, даже когда началась война в 2014м.. Это бесконечная злоба, бесконечные жалобы во все органы, кто не согласен, что украинцы нацисты и их надо уничтожать.. С апреля примерно я сам ощутил, что такое оголтелый z-патриот и до сих пор ощущаю тут на страницах этого форума..
Причем эти z-патриоты, соединились тут, российские, германские, наши, начали по полной всем затыкать рот, вплоть до того, чтобы тем, кто против войны, писать один комментарий в день! Многие несогласные с войной, конечно же покинули это занятие, выражать свое мнение и многие просто ушли Я остался.. Меняли правила форума относительно меня примерно раз десять! Умоляли редакцию просто выгнать меня! Заставили редакцию, чтобы были ссылки, сделали это правилом, а теперь, теперь они хотят изменить свои же правила и убоать эти ссылки на Дессидента, Болото, Новую газету и прочие, как порочащие и ненавистные российскому режиму СМИ.. Еще много чего. Но спасибо редакции, не пошла на веревочке оголтелых пропагандистов от Соловьева и Симоньян..
Пропаганда стала ожесточенней и они ей искренне верят..
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