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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:14
Цитата:
Сам бредятину написал, теперь выкручиватся
111:
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..
Сам бредятину написал, теперь выкручиватся
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:18
Цитата:
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?
111:
Так про какие УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы имеете ввиду?
Так про какие УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы имеете ввиду?
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:35
Цитата:
Об этом я упомянул.
Цитата:
На, что мне соответственно ответили -
Цитата:
Сыкымы:
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?
Об этом я упомянул.
Цитата:
Эл-починно: Цитата: 111: Что уничтожил то? Ну газопроводы, ты уж следи за мыслью!
На, что мне соответственно ответили -
Цитата:
111: Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:21
Цитата:
Я ниче не понял..
Вас интересуют УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы или НЕ УНИЧТОЖЕННЫЕ??
Эл-починно:
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы? Об этом я упомянул.
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы? Об этом я упомянул.
Я ниче не понял..
Вас интересуют УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы или НЕ УНИЧТОЖЕННЫЕ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:35
Цитата:
Ничего, бывает. У меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать.
111:
Я ниче не понял..
Я ниче не понял..
Ничего, бывает. У меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:37
Цитата:
Хех..
То есть вы с одного вопроса от Сыкымы сделали по крайней мере семь, смотря, что на основной вопрос то вы оплошали, по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..
Эл-починно:
меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать.
меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать.
Хех..
То есть вы с одного вопроса от Сыкымы сделали по крайней мере семь, смотря, что на основной вопрос то вы оплошали, по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:44
Цитата:
Про какие именно трубопроводы речь?
111:
по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..
по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..
Про какие именно трубопроводы речь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 23:31
Цитата:
Господи, ты мне скажи..
Какие уничтожены, какие нет, и кто про УНИЧТОЖЕНИЕ говорил изначально..
Эл-починно:
Про какие именно трубопроводы речь?
Про какие именно трубопроводы речь?
Господи, ты мне скажи..
Какие уничтожены, какие нет, и кто про УНИЧТОЖЕНИЕ говорил изначально..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 23:49
Цитата:
Вот ты мне и ответь, про какие трубо - газопроводы ты тут речь вёл.
Цитата:
111:
Господи, ты мне скажи.. Какие уничтожены
Господи, ты мне скажи.. Какие уничтожены
Вот ты мне и ответь, про какие трубо - газопроводы ты тут речь вёл.
Цитата:
111
Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.07.23 - 22:59
Цитата:
Я в курсе. Но этот коммент был адресован непосредственно мне:
И мне пофиг, запутался он или нет. Пытаются его оправдать... Ноу проблем, я не доктор, но "Лечу подобное подобным"
Эл-починно:
Об этом я упомянул.
Об этом я упомянул.
Я в курсе. Но этот коммент был адресован непосредственно мне:
И мне пофиг, запутался он или нет. Пытаются его оправдать... Ноу проблем, я не доктор, но "Лечу подобное подобным"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 16:53
Ну что тут?
Может лучше об СВО поговорим, чем аы тут будете за мной гоняться, не понимая зачем?
Честно говоря я тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.
И все на одно предложение мое, где об этом ничего не говорилось.
Была сказана просто ремарка, критика дебилов..
Может лучше об СВО поговорим, чем аы тут будете за мной гоняться, не понимая зачем?
Честно говоря я тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.
И все на одно предложение мое, где об этом ничего не говорилось.
Была сказана просто ремарка, критика дебилов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 16:54
А когда картинки, все дружно молчат и выкладывают свои.
Зато нет перепалок.
Зато нет перепалок.
A
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 17:54
Цитата:
Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."
111:
тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.
тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.
Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 18:27
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