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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:14
#7336
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Цитата:
111:
Напали на своих ради олигархов, ради газопроводов в Ойропу, хотели со своим окном в Ойропу к вам, сделать ворота через квартиру других русских..

Сам бредятину написал, теперь выкручиватся
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:18
#7337
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Цитата:
111:
Так про какие УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы имеете ввиду?

А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 20:35
#7338
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Цитата:
Сыкымы:
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?

Об этом я упомянул.
Цитата:
Эл-починно: Цитата: 111: Что уничтожил то? Ну газопроводы, ты уж следи за мыслью!


На, что мне соответственно ответили -
Цитата:
111: Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
:lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:21
#7339
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Цитата:
Эл-починно:
А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы? Об этом я упомянул.

Я ниче не понял..
Вас интересуют УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы или НЕ УНИЧТОЖЕННЫЕ??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:35
#7340
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Цитата:
111:
Я ниче не понял..

Ничего, бывает. :lol: У меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:37
#7341
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Цитата:
Эл-починно:
меня к тебе пока, что вопросов больше нет, А вот у Сыкымы остались. Можешь пока, что на его вопросы по отвечать.

Хех..
То есть вы с одного вопроса от Сыкымы сделали по крайней мере семь, смотря, что на основной вопрос то вы оплошали, по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 21:44
#7342
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Цитата:
111:
по УНИЧТОЖЕНИЮ трубопроводов..

Про какие именно трубопроводы речь? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 23:31
#7343
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Цитата:
Эл-починно:
Про какие именно трубопроводы речь?

Господи, ты мне скажи..
Какие уничтожены, какие нет, и кто про УНИЧТОЖЕНИЕ говорил изначально..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.07.23 - 23:49
#7344
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Цитата:
111:
Господи, ты мне скажи.. Какие уничтожены

Вот ты мне и ответь, про какие трубо - газопроводы ты тут речь вёл.
Цитата:
111
Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.07.23 - 22:59
#7345
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Цитата:
Эл-починно:
Об этом я упомянул.

Я в курсе. Но этот коммент был адресован непосредственно мне:

И мне пофиг, запутался он или нет. Пытаются его оправдать... Ноу проблем, я не доктор, но "Лечу подобное подобным" :lol: 8-) :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 16:53
#7346
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Ну что тут?
Может лучше об СВО поговорим, чем аы тут будете за мной гоняться, не понимая зачем?
Честно говоря я тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.
И все на одно предложение мое, где об этом ничего не говорилось.
Была сказана просто ремарка, критика дебилов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 16:54
#7347
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А когда картинки, все дружно молчат и выкладывают свои.
Зато нет перепалок.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4363
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 17:54
#7348
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Цитата:
111:
тоже не понимаю, один кричит что Уничтожены, другой нет.


Это как два глухих разговаривают: "...ты куда идёшь, я в баню иду..",---- "..нет, в баню иду, а ты куда..."
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.07.23 - 18:27
#7349
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:lol:
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