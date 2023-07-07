Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...

Отправлено: - 18:23

Вопросы к корреспонденту побывавшему на этом медиа-форуме:

Почему форум называется Медиа Камп Фест и как это расшифровывается и почему у Половинко - синий микрофон, а у Лошака - жёлтый: с чем это связано- цвет микрофона ??