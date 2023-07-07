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≡ «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
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В Алматы прошел Media Camp Fest, на который собираются журналисты из стран Центральной Азии. Корреспондент «НГ» тоже побывала на там и встретилась с очень интересными спикерами. В том числе, с исполнительным редактором «Новая Газета. Европа» Вячеславом ПОЛОВИНКО и документалистом Андреем ЛОШАКОМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4363
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 18:23
#1
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Вопросы к корреспонденту побывавшему на этом медиа-форуме:
Почему форум называется Медиа Камп Фест и как это расшифровывается и почему у Половинко - синий микрофон, а у Лошака - жёлтый: с чем это связано- цвет микрофона ??
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2010
«Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав ПОЛОВИНКО и документалист Андрей ЛОШАК поделились мнением с «НГ»
Отправлено: 07.07.23 - 18:26
#2
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Упс

[Исправлено: Эл-починно, 07.07.2023 - 18:27]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1096
Re: «Боюсь, что Путин и меня переживет...» - Редактор Вячеслав...
Отправлено: 07.07.23 - 18:46
#3
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Цитата:
Корреспондент «НГ» тоже побывала на Media Camp Fest в качестве финалистки Источник:

Работу можно лицезреть?
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