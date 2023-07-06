Отправлено: - 13:44

Rexyn:

личные претензии и перепалки будут удаляться

[Исправлено: ACROS, 07.07.2023 - 13:45]

Цитата:Конечно, вы правильно, НАВЕРНОЕ, делаете что удаляете "нетемные" комменты "скопом" или "оптом", но надо удалять в первую очередь и делать предупреждения "зачинщикам" или по простому провокаторам или как там их дрязнит молодёжь "троллям" таких комментов. Если по левой щеке, то что нужно ждать когда по правой ??И где вы увидели у меня "претензии" и "перепалку" с этим монголом ??