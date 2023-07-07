Отправлено: - 17:14

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Бухнул просто жестко..

Цитата:Иногда власть такие ГЛУПЫЕ отмазки пишит: - перед сменой (сторожа дежурят через два дня) бригадиру сказал бы что нездоров; и сейчас у каждого, даже у сторожа, есть мобильный телефон - покидаешь место охраны техники предупреди бригадира ( всё таки многомиллионная техника и солярка); и наконец как можно жителю этого села заблудиться в своих же пенатах(нонсенс).Скорее всего: - голова болела от вчерашнего бухла, нужно было срочно ПОДЛЕЧИТЬСЯ- вот и дал дёру за дешёвым бухлом.А, официальная отмазка такая - что бы не бросала тень на совхоз-передовик- всё таки ТОО Алтынсарина гремит на всю страну и тут какой то сбежавший сторож будет портить репутацию.