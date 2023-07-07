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≡ Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в одном из районов Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47128
Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в одном из районов Костанайской области
Отправлено: 07.07.23 - 16:45
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В отдел полиции Камыстинского района обратился управляющий бригады ТОО «Алтынсарино» с сообщением о пропаже сторожа полевого стана. Предполагалось, что мужчина ночью покинул рабочее место и возможно, заблудился в степи.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27672
Re: Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в...
Отправлено: 07.07.23 - 16:45
#1
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Заблудиться то там глупо, если трезвый.
Повсюду стоят кибитки с баранами или лошадьми.
Водоемы так вообще все известные, тоже как хороший оринтир.
Бухнул просто жестко..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12776
Re: Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в...
Отправлено: 07.07.23 - 17:00
#2
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Цитата:
111:
Бухнул просто жестко..

Возможно. Даже если и так. Нормальный бухарик ползком сможет домой приползти без компаса) по себе знаю) если накидаюсь, могу за 200 км найти догон) ночной магазин. :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4363
Re: Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в...
Отправлено: 07.07.23 - 17:14
#3
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Цитата:
111:
Бухнул просто жестко..


Иногда власть такие ГЛУПЫЕ отмазки пишит: - перед сменой (сторожа дежурят через два дня) бригадиру сказал бы что нездоров; и сейчас у каждого, даже у сторожа, есть мобильный телефон - покидаешь место охраны техники предупреди бригадира ( всё таки многомиллионная техника и солярка); и наконец как можно жителю этого села заблудиться в своих же пенатах(нонсенс).
Скорее всего: - голова болела от вчерашнего бухла, нужно было срочно ПОДЛЕЧИТЬСЯ- вот и дал дёру за дешёвым бухлом.
А, официальная отмазка такая - что бы не бросала тень на совхоз-передовик- всё таки ТОО Алтынсарина гремит на всю страну и тут какой то сбежавший сторож будет портить репутацию.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12776
Пропавшего сторожа нашли в день его рождения полицейские в одном из районов Костанайской области
Отправлено: 07.07.23 - 17:22
#4
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Цитата:
ACROS:
Да мы, когда я работал сто лет назад в кх. Мы с механизаторами гоняли в соседний магаз и за девчатами. По полям находили дороги без навигатора.)
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