Отправлено: - 20:35

Сыкымы:

А где и когда я говорил про УНИЧТОЖЕННЫЕ газопроводы?

Эл-починно: Цитата: 111: Что уничтожил то? Ну газопроводы, ты уж следи за мыслью!

111: Хех.. Как можно уничтожить газопроводы, милый мой? Да и строятся они в пять минут. Газопроводы не имеют ничего общего с достоянием государства. Просто чей то вагон для доставки.. Как этого вы ойропейцы не понимаете, просто смешно..

Цитата:Об этом я упомянул.Цитата:На, что мне соответственно ответили -Цитата: