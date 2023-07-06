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≡  Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47126
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 06.07.23 - 13:34
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В целях проекта финансирования библиотеки Назарбаева указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития РК, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1593
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 07.07.23 - 01:05
#30
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4359
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 06:54
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
584
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 10:18
#32
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Форумчане, не отклоняйтесь от темы. Все сообщения не по теме, личные претензии и перепалки будут удаляться.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4359
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 13:44
#33
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Цитата:
Rexyn:
личные претензии и перепалки будут удаляться


Конечно, вы правильно, НАВЕРНОЕ, делаете что удаляете "нетемные" комменты "скопом" или "оптом", но надо удалять в первую очередь и делать предупреждения "зачинщикам" или по простому провокаторам или как там их дрязнит молодёжь "троллям" таких комментов. Если по левой щеке, то что нужно ждать когда по правой ??
И где вы увидели у меня "претензии" и "перепалку" с этим монголом ??

[Исправлено: ACROS, 07.07.2023 - 13:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12774
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 14:16
#34
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Понимаю претензии актроса. Человек адекватен. Всегда по теме трындит. По факту меня пора удалить а оставить умных, хороших людей на форуме. Это не сарказм
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
584
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 14:17
#35
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Цитата:
ACROS:
надо удалять в первую очередь и делать предупреждения "зачинщикам" или по простому провокаторам или как там их дрязнит молодёжь "троллям" таких комментов. Если по левой щеке, то что нужно ждать когда по правой ?? И где вы увидели у меня "претензии" и "перепалку" с этим монголом ??

Модерация ночью не осуществляется. Утром, в соответствии с нашими правилами, модератор все удалил.

Ваше сообщение удалено как не соответствующее теме форума и как цитирующее удалённые комментарии.

И, к слову, споры с модерацией в публичных ветках также запрещены. Несогласие с модерацией, вопросы по удалённым комментариям отправляйте в личные сообщения мне или Тимуру Гафурову, или на почту ng@ng.kz
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