Re: Охотники за трофеями предпочитают... - Фидерную рыбалку...

Отправлено: - 11:41

А я и не знал что я тоже фидер. Сто лет рыбачу таким способом. Ведь крупный карась и сазан как раз то идёт с глубины и подальше от берега. Значит я тоже мастер спорта по фидеру.