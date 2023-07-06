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≡  Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47124
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 06.07.23 - 13:34
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В целях проекта финансирования библиотеки Назарбаева указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития РК, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1593
Re: Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии...
Отправлено: 07.07.23 - 01:05
#30
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4357
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 06:54
#31
Комментарий удален модератором.
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
583
Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 07.07.23 - 10:18
#32
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