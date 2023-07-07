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≡ «Можем дойти до полного хаоса»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47123
«Можем дойти до полного хаоса»
Отправлено: 07.07.23 - 08:31
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В последние несколько месяцев общественный интерес в сфере жилищной застройки областного центра связан с массовой разработкой ПДП для малоэтажного сектора. Ну и направление этого интереса тоже обозначилось вполне предсказуемо - хозяева частных домов, их жалобы, обиды, несогласие, вплоть до судебных процессов. С властями. Для коммерческих застройщиков, казалось, ситуация состоит из одних плюсов. А они заявляют совсем другое.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4357
«Можем дойти до полного хаоса»
Отправлено: 07.07.23 - 08:31
#1
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Цитата://является реальным драйвером экономики.//

Не совсем так, вернее СОВСЕМ не так. Как сказал знакомый девеллопвер, пытающий мне продать элитную квартиру, кроме песка, гравия и кирпича - всё остальное завозиться из Китая и России, тем более курс рубля этому способствует - выгоднее приобретать стройматериалы в России, нежели у своих.
Строительство именно жилых домов, НИКОГДА не создавало ПРИБАВОЧНУЮ стоимость, наоборот: - просто деньги граждан, на фоне спекуляционно высоких цен квадратных метров, перетекали из их кармана в карман застройщика, создавая и без того высокую инфляцию в стране.

Цитата://возможность записать видеообращение к главе государства.//

Пожалейте г-на Токаева: - если он будет рассматривать каждое обращение, то когда же ему работать Президентом, работать тем за кого он получает зарплату??

Есть же отраслевое министерство; воровато-криминальная вместе со своим бывшим уголовным начальством, так называемая Палата предпринимателей; в конце концов есть Его Величество ВЛАСТЬ в лице- ЗАКОНа - идите в суд и выясняйте отношения там.
А, то привыкли: - чуть-что - "...барин, приезжайте и рассудите нас, холопов ваших..."

[Исправлено: ACROS, 07.07.2023 - 08:50]
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