«Можем дойти до полного хаоса»
Отправлено: 07.07.23 - 08:31
Цитата://является реальным драйвером экономики.//
Не совсем так, вернее СОВСЕМ не так. Как сказал знакомый девеллопвер, пытающий мне продать элитную квартиру, кроме песка, гравия и кирпича - всё остальное завозиться из Китая и России, тем более курс рубля этому способствует - выгоднее приобретать стройматериалы в России, нежели у своих.
Строительство именно жилых домов, НИКОГДА не создавало ПРИБАВОЧНУЮ стоимость, наоборот: - просто деньги граждан, на фоне спекуляционно высоких цен квадратных метров, перетекали из их кармана в карман застройщика, создавая и без того высокую инфляцию в стране.
Цитата://возможность записать видеообращение к главе государства.//
Пожалейте г-на Токаева: - если он будет рассматривать каждое обращение, то когда же ему работать Президентом, работать тем за кого он получает зарплату??
Есть же отраслевое министерство; воровато-криминальная вместе со своим бывшим уголовным начальством, так называемая Палата предпринимателей; в конце концов есть Его Величество ВЛАСТЬ в лице- ЗАКОНа - идите в суд и выясняйте отношения там.
А, то привыкли: - чуть-что - "...барин, приезжайте и рассудите нас, холопов ваших..."
[Исправлено: ACROS, 07.07.2023 - 08:50]