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≡ В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47123
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 04.07.23 - 14:47
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Их автомобиль блокировали вооруженные люди по дороге из аэропорта. Как сообщили в «Команде против пыток», Милашину и Немова сильно избили ногами, в том числе по лицу, а затем отобрали и разгромили технику.
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
803
Re: В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и...
Отправлено: 05.07.23 - 11:46
#30
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Самый тупой способ получить по жбану, приехать в Чечню для рекламы ЛГБТ.
А чо, ни в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран?
Цитата:
У Елены Милашиной диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломаны пальцы рук. Результаты исследования МРТ, которое было проведено, на руки не выдаются. Елена несколько раз теряла сознание.

Чудесное исцеление:
(С 2.00)


Цитата:
111:
Думаю ли я как и они, что ж..па президента это не всё государство? Да.

Ваше жизненное крЭдо!?
:lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13768
Re: В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и...
Отправлено: 05.07.23 - 13:36
#31
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Цитата:
Артем Марусич:
Африка. Начал облетать РФ, когда это еще небыло мейнстримом.

а как это вы со своими принципами объезжать и облетать "африку" попадаете в сша после казахстана? точнее как вы вообще в сша можете жить если вы в курсе про преступления американских солдат которые пытали людей в тюрьмах абу грейб и Гуантанамо? в двойне не ясно как вы человек выступающий против агрессивных воин можете прославлять сша тут если сша открыто признались что наврали в оон чтобы вторгнутся в ирак? вот так запросто взяли и всему миру наврали что саддам хуссейн готовит ядерное оружие за что его надо подвесить
нет нет вам с такими принципами нельзя жить в такой агрессивной и преступной стране! это опасно для ментального здоровья Цитата:
Монгол Шуудан:
Самый тупой способ получить по жбану, приехать в Чечню для рекламы ЛГБТ. А чо, ни в Оман, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Кувейт, Ирак и Иран?

а россия у нас уже на одном уровне с ираком и ираном стоит по степени религиозности и мракобесию? Афганистан кстати забыли Цитата:
Артем Марусич:
Когда у вас есть вероятность случайно оказаться в джунглях в обществе каннибалов, вы переживаете конкретно за то, что скушают именно вас и не особо рассуждаете «А действительно ли Кука съели». Нет. Просто вы понимаете, что те люди едят людей, а вы человек, так что риски есть.

вы белый
белых иногда бьют если зайдете в гетто
гетто и этнических анклавов в сша много
риски есть
уезжайте пока вас не сьели
или вы там только в белых районах гуляете ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27663
В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели на приговор Зареме Мусаевой
Отправлено: 06.07.23 - 17:58
#32
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Еще что то


«Новая газета» опубликовала снимки последствий нападения на журналистку Елену МилашинуПосле нападения в Грозном у неё диагностирована закрытая черепно-мозговой травма, до 14 переломов костей кистей рук, а также множественные ушибы мягких тканей.Диссидент
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4357
Re: В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и...
Отправлено: 07.07.23 - 07:24
#33
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Цитата:
abaika95:
наш сарсенбаев


Нуркадилова- наверное вы имели ввиду- два выстрела в район сердца и один "контрольный" в голову.
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