Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...

Отправлено: - 02:39

По информации "НГ", следователи проверяют возможное мошенничество, выразившееся в хищении пенсионных средств умерших подопечных центра.

Произведение Гоголя «Мёртвые души» было написано во второй половине 19 века. Первый том был издан в 1842 году, второй том практически полностью уничтожен автором. А третий том так и не был написан. Сюжет произведения был подсказан Гоголю Пушкиным. В поэме рассказывается о господине средних лет, Павле Ивановиче Чичикове, путешествующем по России с целью покупки так называемых мёртвых душ — крестьян, которых нет в живых, но которые всё ещё числятся живыми по документам.