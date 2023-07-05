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≡ Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания специальных социальных услуг №1 Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47123
Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания специальных социальных услуг №1 Рудного
Отправлено: 05.07.23 - 16:40
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По информации "НГ", следователи проверяют возможное мошенничество, выразившихся в хищении пенсионных средствами умерших подопечных центра. По одним данным, расследование якобы ведется в отношении руководителя центра Татьяны Щербаковой, по другим - она лишь свидетель в этом деле.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6193
Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...
Отправлено: 05.07.23 - 16:40
#1
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Что-то я не припомню такого здания в Рудном, возможно это дом престарелых на парковой, ихний директор давно сидит в этом кресле, старики её любят, в никаких как говорится, порочащих действиях не замечали...
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
8
Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...
Отправлено: 05.07.23 - 22:45
#2
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Старики любят это не показатель, обычно жулики мастера втереться в доверие особенно к доверчивым старикам, да и старик старику рознь, те кто громче всех в газете кричит какой он золотой да и отец херой соц.труда или фронтовик понимаешь, на поверку обычные рабовладельцы, как там бастык их до сих пор на должности?!!?....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
376
Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...
Отправлено: 06.07.23 - 02:39
#3
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По информации "НГ", следователи проверяют возможное мошенничество, выразившееся в хищении пенсионных средств умерших подопечных центра.
Произведение Гоголя «Мёртвые души» было написано во второй половине 19 века. Первый том был издан в 1842 году, второй том практически полностью уничтожен автором. А третий том так и не был написан. Сюжет произведения был подсказан Гоголю Пушкиным. В поэме рассказывается о господине средних лет, Павле Ивановиче Чичикове, путешествующем по России с целью покупки так называемых мёртвых душ — крестьян, которых нет в живых, но которые всё ещё числятся живыми по документам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4357
Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...
Отправлено: 07.07.23 - 07:11
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
всё ещё числятся живыми по документам


Сейчас это называется, по крайней мере, как сказали бы во времена Чичикова, в богоугодных заведениях, а по нашему в социальных учреждениях - поДУШевое финансирование.
Верно писали русские классики 19 века: - "...дураки и дороги; .....пьют и воруют...."
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4357
Re: Досудебное расследование проводит антикор в центре оказания...
Отправлено: 07.07.23 - 07:13
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
возможно это дом престарелых на парковой,


Если судить по фото: - наверное это что совсем другое, по крайней мере не видно пандусов для инвалидов и лестничные марши дюже крутые.
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