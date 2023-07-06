Отправлено: - 06:54

Монгол Шуудан:

Извините,

Монгол Шуудан:

Теперь сам он

Монгол Шуудан:

Всравнении скем?

Монгол Шуудан:

Иногда лучше молчать,

Цитата:Цитата:Вроде иногда, как бы, у вас проскальзывает здравая мысль. но потом этот дурацкий "хайп ради хайпа", напрочь выбивает у вас остатки здравости: - вы вполне прекрасно ПОНЯЛИ о каких "переселенцах" я имел ввиду. Но, нет же, надо перевернуть и ссыграть под "дурачка"Цитата:Только полный "дол...ёб" будет сравнивать народы и нации по каким то критериям:- надеюсь вы не с их лагеря.Цитата:Тут я с вами ПОЛНОСТЬЮ согласен.Помолчите: - так быстрее за НОРМАЛЬНОГО сойдёте.