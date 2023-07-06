Отправлено: - 16:46

Vit:

своё тратим как хотим

родом из Шанхая2022:

предавратил этнические расприи

родом из Шанхая2022:

смог создать новую страну с экономическим потенциалом

Цитата:Поправочка: - не МЫ, а ОНИ тратят КАК ХОТЯТ.Цитата:Не вижу каких то его ОСОБЫХ заслуг: - то что у нас нет особых и крупных межнациональных конфликтов - это заслуга коренного населения: - наш, казахский народ издревле был толерантным и миролюбивым по отношению к другим нациям и народностям - не зря тов.Сталин сослал народы именно в Казахстан, а не в Сибирь или на Дальний Восток.И в других республиках отношение местных аборигенов к приезжим, совсем не такое как в Казахстане - я по три месяца жил и в Прибалтике, и на Кавказе - и знаю что говорю.Цитата:Страну он НЕ СОЗДАВАЛ, страна Казахстан как была так и есть и останется такой при любом правителе и при любом режиме власти.Он, к сожалению, за эти ТРИДЦАТЬ лет своего БЕЗДАРНОГО правления, в отличие от своих коллег, не смог воспользоваться несметными природными богатствами данными нам Всевышним и природой, во БЛАГО страны, во благо НАРОДА, и не превратил государство Казахстан в очередного азиатского тигра, или же в арабскую сказку, а лишь обогатил узкую кучку своих родственников и приближённых.Так что этой пресловутой библиотке, в принципе, НЕЧЕГО имиджево продвигать и нечего рассказывать о его идеях.Самое наглядное тому подтверждение: - без войны и бомбардировок - разбитые и безлюдные сёла и посёлки в нашей области.