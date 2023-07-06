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≡ Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47122
Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной из самых резонансных публикаций последнего времени в YouTube
Отправлено: 06.07.23 - 15:50
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Михаил Веллер - один из тех, кто особенно заметен в нашем информационном пространстве. Человек с интересной биографией, с любопытной логикой, немалым кругозором, к тому же владеющий языком так же свободно, как фехтовальщик холодным оружием. Все это достойно уважения. Но, когда он авторитетно и безапелляционно, словно забивает гвозди, судит об Истории, тут уж хочется просто развести руками. Речь о его 38-минутном видеоролике «100 лет войн! - И вот мы здесь».
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
783
Re: Веллер, Россия в войнах и инфоэтажи - Мысли по поводу одной...
Отправлено: 06.07.23 - 22:38
#15
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Юрий Яковлевич, я таки извиняюсь, но каша, в статье, требует чтобы её съели!
Начните снова танцевать от печки.
Слово = дело.
А если нет, то ето брехун. Как бы он не прозывался.

Рс и чем больше коментов на форуме, за единицу времени, тем он брехун. Всё поняли о ком я!?.
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