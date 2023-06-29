почему удалили комментарий?! (статья "Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса") - всего лишь отметил, что "111" даже в новости касающийся только РК и бывшего Главы РК приплел РФ, Путина и Пригожина. это похоже на заболевание.
please: привязка/приплетание" "111" в статье про Назарбаева и РК (РФ и Путина)
Хм.. Два раза прочитал свое сообщение, коль жалобы на меня, и не нашел ни РФ, ни Путина... Цирк Пригожина, это когда много понтов, а выхлопа нет. Это как поговорка, или сравнимое словосочетание, как и словосочетание "Казах без понтов, беспонтовый казах".. Зачем клеветать и врать то?
Имею вопрос к пользователям, именуемым иначе форумчанам. Смотрю многие вопросы вы имеете к Редакцие и лично к Главному Редактору. Молю, вас! Оставьте их себе, ибо не токмо вы, но и он сам не знает сколько забот он имеет и чем он занят. Поэтому просьба к вам! Пешите сразу в ООН, потому там у них посвободнее рабочее время. Чем здесь! ПОмни!
Вопрос к модераторам. Я всё понимаю, законодательство РК и правила Форума не позволяют вам публиковать ссылки на скриншоты, наименование которых не соответствует этическим нормам. Поэтому вы скачиваете графические файлы по ссылке в комментах, а потом выкладываете их от имени редакции. Но какая сила заставляет вас ухудшать качество/разрешение этих скриншотов? Вы можете выкладывать эти файлы в оригинальном качестве/разрешении? Оригинальный скриншот:
Сыкымы: Поэтому вы скачиваете графические файлы по ссылке в комментах, а потом выкладываете их от имени редакции.
Вот эта часть претензии мне не понятна вовсе.
Цитата:
Сыкымы: Но какая сила заставляет вас ухудшать качество/разрешение этих скриншотов? Вы можете выкладывать эти файлы в оригинальном качестве/разрешении?
А соответственно эта часть не имеет оснований.
Редакция не перезаливает изображения пользователей, а тем более уж намеренно ухудшая их качество.
Максимум, что мы делаем: исправляем комментарий, если в него криво вставили ссылку на видео, изображение. И в этом случае всегда будет видно, кто из администраторов или модераторов исправлял комментарий.
Ваш комментарий, на который вы ссылаетесь, никто не редактировал. И уж тем более не портит качество изображения.
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