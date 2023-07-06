Почти 4 млрд тенге запросили на содержание канцелярии Назарбаева
Отправлено: 06.07.23 - 13:34
В целях проекта финансирования библиотеки Назарбаева указана организация работы личной библиотеки, архива и музея первого президента, его роль в истории становления и развития РК, а также информационно-имиджевое продвижение его созидательно-творческих идей и инициатив. Читать новость
Прекращать финансирование это неблагоразумно он был и остантся нашим первым главой независимого Казахстана и чтобы он не сделал негативного а он после распада союза смог создать новую страну с экономическим потенциалом,предавратил этнические расприи в отличии от других государств бывшего союза,когда мы видим сегодня то кавказ или восточная европа полыхают мы должны не прекращать финансирование этих проектов.
Если бы каждому гражданину страны были бонусы от недр и всего что оставила от советов, если бы люди не гнулись от кредитной кабалы, если бы те миллиарды что украдены этой семейкой были потрачены на благо страны благодарный народ назвал города и улицы, детей именем этого человека.
родом из Шанхая2022: предавратил этнические расприи
Не вижу каких то его ОСОБЫХ заслуг: - то что у нас нет особых и крупных межнациональных конфликтов - это заслуга коренного населения: - наш, казахский народ издревле был толерантным и миролюбивым по отношению к другим нациям и народностям - не зря тов.Сталин сослал народы именно в Казахстан, а не в Сибирь или на Дальний Восток. И в других республиках отношение местных аборигенов к приезжим, совсем не такое как в Казахстане - я по три месяца жил и в Прибалтике, и на Кавказе - и знаю что говорю.
Цитата:
родом из Шанхая2022: смог создать новую страну с экономическим потенциалом
Страну он НЕ СОЗДАВАЛ, страна Казахстан как была так и есть и останется такой при любом правителе и при любом режиме власти. Он, к сожалению, за эти ТРИДЦАТЬ лет своего БЕЗДАРНОГО правления, в отличие от своих коллег, не смог воспользоваться несметными природными богатствами данными нам Всевышним и природой, во БЛАГО страны, во благо НАРОДА, и не превратил государство Казахстан в очередного азиатского тигра, или же в арабскую сказку, а лишь обогатил узкую кучку своих родственников и приближённых.
Так что этой пресловутой библиотке, в принципе, НЕЧЕГО имиджево продвигать и нечего рассказывать о его идеях. Самое наглядное тому подтверждение: - без войны и бомбардировок - разбитые и безлюдные сёла и посёлки в нашей области.
ACROS: наш, казахский народ издревле был толерантным и миролюбивым по отношению к другим нациям и народностям - не зря тов.Сталин сослал народы именно в Казахстан, а не в Сибирь или на Дальний Восток.
Неверные исходные данные, в итоге приводят к неверным выводам. Впрочем, как обычно. Причинно следственная связь, аднака, иногда, даже выпускникам ВПШ неудайëтся... Но, не огорчайтесь, у вам есть ещё шанц...
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