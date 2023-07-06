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≡ Холодник по-белорусски, или Ищите свеклу - Жара возвращается, время готовить освежающие супы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47122
Холодник по-белорусски, или Ищите свеклу - Жара возвращается, время готовить освежающие супы
Отправлено: 06.07.23 - 14:41
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Я приготовила холодник по рекомендации одного из пользователей сайта ng.kz. Он написал, что пробовал этот суп со сметаной. И летом дома у него готовят его очень часто. В очередь с окрошкой, а то и вместо нее. Я попробовала и согласилась - отличная еда для жарких дней.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
310
Re: Холодник по-белорусски, или Ищите свеклу - Жара...
Отправлено: 06.07.23 - 14:41
#1
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Свекла продается маринованная и нашинкованной, лучше с кефиром жирностью 3,5% а картошку надо пожарить и вприкуску, самое то.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12766
Re: Холодник по-белорусски, или Ищите свеклу - Жара...
Отправлено: 06.07.23 - 20:23
#2
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Цитата:
Он написал, что пробовал этот суп со сметаной. И летом дома у него готовят его очень часто.

Я не говорил такое) ваще то У меня мышь в холодильнике сдохла от голода) а так очень приятно что мой любимый суп рекламируют? Реально вкусно.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2008
Re: Холодник по-белорусски, или Ищите свеклу - Жара...
Отправлено: 06.07.23 - 23:14
#3
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Цитата:
Vit:
У меня мышь в холодильнике сдохла

Да Виталь, мышь может и сдохла, но согласно преданию, изначально - она повесилась! :lol:
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