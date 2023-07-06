Отправлено: - 20:23

Он написал, что пробовал этот суп со сметаной. И летом дома у него готовят его очень часто.

Цитата:Я не говорил такое) ваще то У меня мышь в холодильнике сдохла от голода) а так очень приятно что мой любимый суп рекламируют? Реально вкусно.