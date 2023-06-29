Отправлено: - 22:29

Сыкымы:

Поэтому вы скачиваете графические файлы по ссылке в комментах, а потом выкладываете их от имени редакции.

Сыкымы:

Но какая сила заставляет вас ухудшать качество/разрешение этих скриншотов? Вы можете выкладывать эти файлы в оригинальном качестве/разрешении?

Цитата:Вот эта часть претензии мне не понятна вовсе.Цитата:А соответственно эта часть не имеет оснований.Редакция не перезаливает изображения пользователей, а тем более уж намеренно ухудшая их качество.Максимум, что мы делаем: исправляем комментарий, если в него криво вставили ссылку на видео, изображение. И в этом случае всегда будет видно, кто из администраторов или модераторов исправлял комментарий.Ваш комментарий, на который вы ссылаетесь, никто не редактировал. И уж тем более не портит качество изображения.