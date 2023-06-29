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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1720
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 29.06.23 - 21:04
#5571
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Цитата:
kbkz1980:
Если не трудно ответить и мне,за что ПП убрали.

Ответил в личном сообщении.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
18
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.06.23 - 14:31
#5572
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почему удалили комментарий?! (статья "Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса") - всего лишь отметил, что "111" даже в новости касающийся только РК и бывшего Главы РК приплел РФ, Путина и Пригожина. это похоже на заболевание. :-)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
582
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.06.23 - 15:06
#5573
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Цитата:
please:
почему удалили комментарий?!

Ваш комментарий удален как сообщение не по теме и передергивание.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1264
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.06.23 - 15:13
#5574
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Цитата:
Rexyn:
Ваш комментарий удален как сообщение не по теме и передергивание.

Не по теме - возможно. Передергивание? Отнюдь. По факту. Имхо.
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p
§ please
(Пользователи)
Регистрация:
16.09.22
Сообщений:
18
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.06.23 - 15:29
#5575
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а "привязка/приплетание" "111" в статье про Назарбаева и РК (РФ и Путина) это сообщение по теме?🤔
ну тогда без комментариев.🤐
(да и вообще во всех статьях "111" притягивает за уши РФ, надо/не надо).
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27644
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 30.06.23 - 16:08
#5576
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Цитата:
please:
привязка/приплетание" "111" в статье про Назарбаева и РК (РФ и Путина)

Хм..
Два раза прочитал свое сообщение, коль жалобы на меня, и не нашел ни РФ, ни Путина...
Цирк Пригожина, это когда много понтов, а выхлопа нет.
Это как поговорка, или сравнимое словосочетание, как и словосочетание "Казах без понтов, беспонтовый казах"..
Зачем клеветать и врать то?
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Монгол Шуудан
§ Монгол Шуудан
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай (КССР)->Костанай (Казахстан)->Екатеринбург (Россия)
Регистрация:
15.09.17
Сообщений:
783
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 01.07.23 - 23:50
#5577
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Имею вопрос к пользователям, именуемым иначе форумчанам.
Смотрю многие вопросы вы имеете к Редакцие и лично к Главному Редактору.
Молю, вас! Оставьте их себе, ибо не токмо вы, но и он сам не знает сколько забот он имеет и чем он занят.
Поэтому просьба к вам!
Пешите сразу в ООН, потому там у них посвободнее рабочее время. Чем здесь!
ПОмни!

Цитата:
Своим посещением ты мешаешь занятому человеку

:-o
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Сыкымы
* Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1592
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.07.23 - 19:20
#5578
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Вопрос к модераторам. Я всё понимаю, законодательство РК и правила Форума не позволяют вам публиковать ссылки на скриншоты, наименование которых не соответствует этическим нормам. Поэтому вы скачиваете графические файлы по ссылке в комментах, а потом выкладываете их от имени редакции. Но какая сила заставляет вас ухудшать качество/разрешение этих скриншотов? Вы можете выкладывать эти файлы в оригинальном качестве/разрешении?
Оригинальный скриншот:
Скриншот в комменте:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
582
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 06.07.23 - 22:29
#5579
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Цитата:
Сыкымы:
Поэтому вы скачиваете графические файлы по ссылке в комментах, а потом выкладываете их от имени редакции.

Вот эта часть претензии мне не понятна вовсе.

Цитата:
Сыкымы:
Но какая сила заставляет вас ухудшать качество/разрешение этих скриншотов? Вы можете выкладывать эти файлы в оригинальном качестве/разрешении?

А соответственно эта часть не имеет оснований.

Редакция не перезаливает изображения пользователей, а тем более уж намеренно ухудшая их качество.

Максимум, что мы делаем: исправляем комментарий, если в него криво вставили ссылку на видео, изображение. И в этом случае всегда будет видно, кто из администраторов или модераторов исправлял комментарий.

Ваш комментарий, на который вы ссылаетесь, никто не редактировал. И уж тем более не портит качество изображения.
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